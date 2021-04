Koh-Lanta 2021 : Résumé de l’émission 7 du 23 avril 2021

En Polynésie, c’est la révolution. La réunification a à peine eu lieu que la tribu jaune pourtant majoritaire, est décontenancé. L’épreuve d’immunité éliminatoire a poussé dehors le fougueux corse Mathieu. Cela a déchiré le coeur de ses trois alliés Myriam, Thomas et Shanice qui se voyaient déjà aller sur les poteaux ensemble. Shanice a dû secouer les jaunes pour sortir une fille rouge. Mais Vincent qui sentait qu’il n’était pas dans le carré de préférence jaune, n’a pas du tout apprécié cette mise sous pression. En plus, Vincent était tenu par sa promesse faite à Laure et Maxine lors des ambassadeurs de les protéger si elles éliminaient un rouge. L’analyste financier a hésité et a finalement voté de concert contre Shanice, la tête pensante des Toa.