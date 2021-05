Koh-Lanta 2021 : Résumé de l’émission 8 du 30 avril 2021

En Polynésie, ils ne sont plus que 10 aventuriers encore en course. 5 femmes, 5 hommes mais également 5 ex-rouges et 5 ex-jaunes. Pourtant, les équilibres sont en train de basculer. L’équipe jaune qui se disait très unie, se fissure… Vincent avait déjà montré son indépendance d’esprit en provoquant la sortie de Shanice, la stratège jaune. Maintenant, ce sont aussi Lucie et Laetitia qui se rebellent. Tous les trois ont décidé d’éliminer celle qu’ils voyaient comme la prêtresse des jaunes : Myriam. Cette dernière ne s’est doutée de rien, certaine de son emprise. Myriam pensait éliminer avec l’ensemble des jaunes, le rouge Arnaud. La vérité des sentiments a éclaté au conseil. À sa grande surprise, Myriam a été évincée.