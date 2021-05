Koh-Lanta 2021 : Résumé de l’émission 9 du 7 mai 2021

En Polynésie, ils ne sont plus que 8 naufragés à s’affronter et les derniers jours ont été mouvementés car leurs destins ont été liés deux par deux. Le seul binôme entièrement jaune s’est senti automatiquement en danger. Laetitia n’a pas baissé les bras et a fini par trouver un collier d’immunité. Ce qui a grandement soulagé son partenaire, Vincent. Le binôme Arnaud/Lucie a lui remporté le Totem d’immunité. Jonathan et Magali ont compris que beaucoup de votes se dirigeraient contre eux. Maxine s’est elle aussi sentie menacée du fait de son association avec Thomas, en rupture avec les ex-jaunes. Généreuse, Lucie a voulu protéger son amie Maxine. Alors elle a fouillé de fond en comble la forêt et a trouvé le bracelet noir. Au conseil, Laetitia a joué son collier d’immunité mais le bracelet noir, arme secrète surpuiss ante, a donc fait sortir à leur grande surprise, Laetitia et Vincent.