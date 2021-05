Koh-Lanta 2021 : Spoiler de l’émission 10 du 14 mai 2021

La semaine prochaine, l’étau se resserre. Les places sont de plus en plus chères à l’approche de la finale. Survivre devient encore plus difficile et tirer son épingle du jeu aussi. Entre rapprochements et déceptions, les choix sont cornéliens en Polynésie. La tribu réunifiée se réveille au lendemain du départ de Laetitia et Vincent, encore sous le choc du coup de maître de Lucie… Découvrez les premières minutes de l’émission 10 en exclusivité sur MYTF1. Ne ratez pas Koh-Lanta, les armes secrètes, le vendredi à 21h05 sur TF1.