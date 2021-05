Koh-Lanta 2021 : Spoiler de l’émission 13 du 4 juin 2021

En exclusivité sur MYTF1, découvrez les premières images de la grande finale. Ils sont trois à espérer voir leur rêve se réaliser : gagner Koh-Lanta ! Ils sont trois à prétendre au titre ce soir : un homme et deux femmes. Maxine, ancienne gymnaste aujourd’hui journaliste sportive, a fait fit des souffrances dans cette aventure. Elle a comme virevolté, emportant l’adhésion des siens. Elle a gagné trois épreuves. Lucie, la championne de MMA, a résisté à tout. Même quand elle était écartée par les siens. Son obstination et les armes secrètes, l’ont portée jusqu’ici. Une belle revanche pour elle ! Jonathan a fait plus simple. Fidèle au groupe rouge depuis le début, il n’a pas varié. Sympathique et courageux, ce moniteur d'escalade sait qu’il ne faut jamais lâcher prise. C’est ainsi qu’il a gagné trois épreuves. Ce soir, c’est la terrible épreuve des poteaux qu’il les attend. Il va falloir tenir. Koh-Lanta, les armes secrètes - la grande finale à découvrir Vendredi 4 juin à 21h05 sur TF1.