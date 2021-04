Koh-Lanta 2021 : Spoiler de l’émission 5 du 9 avril 2021

Découvrez en avant-première sur MYTF1, les premières minutes de l’émission 5. Vendredi prochain, coup de théâtre. Il y aura deux éliminations. Une tribu va subir un conseil surprise et chose inédite, juste après l’épreuve de confort. Laure et Maxine vont se lancer dans un combat féminin. Vincent cherchera à récupérer son arme secrète et le quotidien difficile fera accroître les tensions sur le camp. Koh-Lanta, Les Armes Secrètes, les rebondissements s’enchaînent à Tahiti. Vendredi prochain à 21h05 sur TF1 !