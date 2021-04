Koh-Lanta 2021 : Spoiler de l’émission 8 du 30 avril 2021

La semaine prochaine, c’est la colère des jaunes. Myriam et Thomas veulent venger Shanice et tiennent pour responsable Vincent. Mais c’est Lucie qui rentre en mode guerrière. Les sentiments s’emballent, les reproches fusent et une arme secrète va être découverte. Découvrez les premières minutes de l’émission 8 en exclusivité sur MYTF1. Ne ratez pas votre rendez-vous polynésien, le vendredi à 21h05 sur TF1.