Koh-Lanta 2024 - 7 récompenses à la clef du jeu de confort

La récompense du jeu de confort est plus qu'alléchante. En effet, la tribu victorieuse pourra repartir avec six denrées alimentaires et le kit de pêche. Les jaunes arrivent, les yeux revanchards et déterminés comme jamais. Ils vont faire face à des rouges qui ont la victoire dans la peau ! La roue va-t-elle tourner ou la victoire sourira-t-elle une nouvelle fois au Matukad ? Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 5 Partie 1.