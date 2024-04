Koh-Lanta 2024 - À la recherche d'un ambassadeur rouge fragile

C'est maintenant à la tribu jaune de choisir l'ambassadeur adverse. Contrairement aux Matukad, les Kadasi ont des éléments concrets pour choisir efficacement l'ambassadeur rouge susceptible de craquer. En effet, la tribu jaune a pu observer le manque de cohésion et de lien chez leurs adversaires. Qui sera, pour eux, plus susceptible de donner un nom rouge et éviter la boule noire ? Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 8 Partie 1.

