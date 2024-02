Koh-Lanta 2024 - À peine arrivé, les équipes sont formées

Les nouveaux aventuriers et les nouvelles aventurières sont arrivés sur l'île. Ils n'ont même pas le temps de faire connaissance que les équipes se forment. Chacun d'entre eux ont un carquois qui leur est attribué. Dans ces carquois, une couleur et donc leur nouvelle tribu. Place à la composition des équipes, la tribu jaune des Kadasi et la tribu rouge des Matukad vont voir le jour ! Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 01 Partie 1.