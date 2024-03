Koh-Lanta 2024 - Alexis doute de sa légitimité dans l'aventure

Cela fait plusieurs jours que les jaunes essuient des défaites et le moral de l'équipe est touchée. Alexis qui pensait être une figure forte de l'équipe grâce à son expérience dans l'armée. Cependant, face à l'aventure Koh-Lanta, il est totalement désemparé et doute de sa légitimité dans l'équipe. Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 4 Partie 2.

