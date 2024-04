Koh-Lanta 2024 - Aurélien chamboule les plans de Meïssa

Aurélien le sait, son binôme avec Sébastien est une aubaine pour les ex-rouges. En effet, ils constituent un binôme fort et font peur pour la suite de l'aventure. Profiter des destins liés pour les éliminer est une stratégie simple et efficace pour les autres aventuriers. Mais Aurélien n'a pas dit son dernier mot et compte bien utiliser sa dernière carte pour conserver sa place. Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 11 Partie 2.

