Koh-Lanta 2024 - Comment contrer l'infériorité numérique des ex-jaunes au conseil ?

Les ex-jaunes le savent, ils sont en infériorité numérique et s'ils ne veulent pas sortir un par un, il va falloir réagir. Ils ont la chance d'avoir deux colliers de leur côté. Avec ce conseil, ils ont la possibilité de revenir à six ex-jaunes contre 6 ex-rouges. Qui sera la cible des ex-jaunes. Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 9 Partie 2.

