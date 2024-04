Koh-Lanta 2024 - Deuxième élimination du 30 avril 2024

Pendant les destins liés, l'aventurier qui comptabilise le plus de vote est éliminé, mais il entraine aussi avec lui son binôme. C'est toujours l'occasion de frapper fort pour casser les stratégies en place dans la tribu réunifiée. C'est malheureusement Aurélien qui est éliminé et entraine donc avec lui Sébastien. Extrait de Koh-Lanta du 30 avril 2024.

