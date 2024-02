Koh-Lanta 2024 - Duel pour éviter l'élimination directe

Denis l'avait annoncé, les deux premiers aventuriers à lâcher devront s'affronter pour avoir le droit de continuer l'aventure dans leur équipe. C'est malheureusement Amri et Nathalie qui vont s'attaquer à un labyrinthe et tout donner pour retourner dans la tribu des Kadasi. Qui de Nathalie ou Amri retournera dans l'équipe des jaunes ? Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 3 Partie 1.

