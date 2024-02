Koh-Lanta 2024 : Emission 1 (Partie 1)

L'aventure Koh-Lanta est de retour dans le Pacifique, à l'est des Philippines ! Ici, 10 nouveaux aventuriers et 10 nouvelles aventurières vont se confronter à la nature et aux nouvelles règles de Koh-Lanta : Les Chasseurs d'Immunités. Cette saison, les colliers vont totalement rebattre les cartes. Avant même le début de l'aventure, tout le monde jauge ses adversaires. Mais pas de temps à perdre, la première épreuve de cette saison de tous les possibles va commencer ! Koh-Lanta 2024 : Émission 01 Partie 1.