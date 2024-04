Koh-Lanta 2024 : Emission 10 du 23 avril 2024 (Partie 2)

Pendant la nuit Amri a récupéré son collier d'immunité. Il est maintenant plus serein pour le prochain conseil. Malheureusement, Mégane a bien vu qu'il était en possession de son collier. Il faut maintenant que l'alliance entre Amri et Meïssa se consolide pour aller encore plus loin dans l'aventure ensemble. Mais il reste encore l'épreuve d'immunité qui peut encore tout changer dans les stratégies. Koh-Lanta 2024 : Émission 10 Partie 2.