Koh-Lanta 2024 : Emission 12 du 7 mai 2024 (Partie 1)

La tribune réunifiée comporte désormais 3 ex-jaunes et 5 ex-rouges. Si les cartes auraient pu favoriser les ex-rouges, Meïssa a choisi de trahir son ancienne équipe. La suite de l'aventure s'annonce pimentée pour les chasseurs d'immunité. L'épreuve de confort approche et la victoire est primordiale pour prendre des forces et pour gagner un précieux indice vers un collier ! Qui remportera ce confort emblématique ? Koh-Lanta 2024 : Émission 12 Partie 1.