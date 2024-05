Koh-Lanta 2024 - Emission 13 du 14 mai 2024 - (Partie 2)

La convocation pour l'épreuve d'immunité est arrivée. Les aventuriers de la tribu réunifiée sont aux portes du sprint final. Remporter cette immunité assurera au vainqueur de se rapprocher un peu plus de l'orientation. D'autant plus que le retour de Sébastien dans l'aventure chamboule toutes les stratégies établies. Le charpentier a en plus un indice pour trouver un collier d'immunité. Qui sera éliminé pendant le conseil ? Koh-Lanta 2024 : Émission 13 Partie 2.