Koh-Lanta 2024 : Emission 15 du 28 mai 2024 (Partie 2)

Le dénouement de l'épreuve d'orientation approche. Léa et Meïssa ont déjà trouvé un poignard. Ce qui signifie qu'il ne reste plus qu'un poignard que Julie, Pauline et Amri se tuent à trouver. La zone est remplie de hautes herbes ce qui rend la recherche du poignard plus que compliqué. Quel aventurier gagnera la dernière place disponible sur les poteaux ? Koh-Lanta 2024 : Émission 15 Partie 1.