Koh-Lanta 2024 : Emission 2 du 20 février 2024 (Partie 1)

L'équipe jaune est revenue sans Steve sur leur camp, jugé trop stratège, il a été évincé. Après ça, les Kadasi sont déjà divisés. En effet, Amri et Nathalie s'opposent. Chez les rouges, même sans élimination, la vie est beaucoup plus dure. Pas de feu, une cabane en construction et le moral dans les chaussettes. Grâce à Maxime, les Matukad dégustent une petite canne à sucre avant l'épreuve. Cette énergie va être nécessaire, car les récompenses seront spéciales ! Koh-Lanta 2024 : Émission 2 Partie 1.