Koh-Lanta 2024 : Emission 3 du 27 février 2024 (Partie 1)

L'équipe des Matukad a décidé de se séparer d'Alicia, mais le conseil a aussi montré à Julie qu'elle doit se méfier et s'intégrer au groupe. En effet, son caractère directif peut poser un problème. Elle va pouvoir utiliser l'épreuve de confort pour prouver sa force au sein des rouges. D'autant plus que l'épreuve du jour sera cruciale ! Trois kilos de riz à la clef, un indice pour trouver un collier et une élimination directe après un duel entre les deux moins forts de l'épreuve. Qui sera éliminé soudainement de l'aventure ? Koh-Lanta 2024 : Émission 3 Partie 1.