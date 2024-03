Koh-Lanta 2024 : Emission 4 du 5 mars 2024 (Partie 2)

Aux Philippines, l'aventure continue et prend une tout autre tournure. Après une épreuve de confort qui s'est jouée au coude à coude, les Matukad ont finalement pris le dessus sur les Kadasi. C'est une troisième défaite d'affilée pour les jaunes. Le moral est au plus bas... Ils ont une chance de réagir pendant l'épreuve d'immunité. La mythique épreuve des radeaux attend les embarcations des Matukad et des Kadasi. Chaque équipe a une préparation bien distincte, mais laquelle fera la différence ? Koh-Lanta 2024 : Émission 4 Partie 2.