Koh-Lanta 2024 : Emission 6 du 19 mars 2024 (Partie 1)

Le moral est au plus bas sur la camp des Matukad, désormais à 9 ils ont en plus entaché leur cohésion d'équipe qui n'était déjà pas flamboyante. Ils vont devoir se ressaisir car ils vont vivre une épreuve inédite ! Caché dans la forêt, un bivouac attend les deux tribus. Ils devront le rejoindre avant la nuit pour camper et se préparer à l'épreuve. Ils devront tenir deux heures sur une poutre glissante en pleine nuit. L'équipe avec le plus d'aventuriers sur la poutre, à la fin du temps imparti, remportera l'épreuve. Koh-Lanta 2024 : Émission 6 Partie 1.