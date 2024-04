Koh-Lanta 2024 : Emission 7 du 2 avril 2024 (Partie 1)

C'est une rechute brutale sur le camps des Kadasi. Ils ne sont maintenant plus que 6 jaunes contre 9 rouges ! Le camp des jaunes est maintenant très calme, mais la cohésion du groupe est toujours là ! Il est temps maintenant de rebondir et pour de bon cette fois. Chez les rouges tout baigne ils sont en confiance, notamment Cécile qui a un collier et partage l'info avec Mégane son binôme de l'aventure. Il est temps pour les deux tribus de partir pour l'épreuve de confort. Koh-Lanta 2024 : Émission 7 Partie 1.