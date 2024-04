Koh-Lanta 2024 : Emission 8 du 9 avril 2024 (Partie 1)

Les aventuriers vivent l'expérience Koh-Lanta depuis plus de 20 jours. Ils se rapprochent d'un point culminant de l'aventure, la réunification. Mais sur le camp des Matukad, les rouges se rendent très vite compte qu'avec l'élimination de Maxime, ils vont tous devoir fournir des efforts en plus sur le camp. En effet, l'ingénieur de métier était sur le camp le plus actif de l'équipe. Il faudra maintenant le remplacer. Koh-Lanta 2024 : Émission 8 Partie 1.