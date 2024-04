Koh-Lanta 2024 : Emission 8 du 9 avril 2024 (Partie 2)

Ça y est ! Les ambassadeurs ont été choisis et vont maintenant se confronter pendant le conseil des ambassadeurs. Les rouges sont huit et les jaunes sont 6. La tribu des Matukad a l'avantage numérique, mais ce conseil des ambassadeurs peut faire toute la différence pour la suite de l'aventure. Pauline et Léa sont prêtes à se donner corps et âme pour leurs équipes. Mais d'ailleurs, il est temps pour les deux équipes de se rencontrer. Comment va se passer la réunification ? Koh-Lanta 2024 : Émission 8 Partie 2.