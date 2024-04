Koh-Lanta 2024 : Emission 9 du 16 avril 2024 (Partie 1)

La décision des ambassadeurs est prise. La tribu réunifié est donc scellée et l'aventure va prendre une nouvelle tournure. Ricky a laissé son collier à Meïssa, mais personne n'est au courant et les ex-rouges sont choqués. Pas le temps de réfléchir, au 23ème matin la première épreuve d'immunité individuelle approche. Une épreuve phare du programme : le parcours des combattants. Qui fera la différence et marquera au fer rouge sa supériorité physique ? Koh-Lanta 2024 : Émission 9 Partie 1.