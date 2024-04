Koh-Lanta 2024 : Emission 9 du 16 avril 2024 (Partie 2)

Sur le camp de la tribu réunifié, l'ombre du premier conseil pèse. Les stratégies fusent, les ex-rouges et les ex-jaunes ont bien conscience de que ce conseil sera crucial pour la suite de l'aventure. Beaucoup de colliers ont été trouvés et doivent obligatoirement être joués au conseil de ce soir. Qui sera le premier à quitter la tribu réunifiée et rejoindra la résidence des ambassadeurs ? Koh-Lanta 2024 : Émission 9 Partie 2.