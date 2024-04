Koh-Lanta 2024 - Immunité cruciale pour les aventuriers

Aujourd'hui, c'est ensemble que les aventuriers gagneront et qu'ils perdront. En effet, cette épreuve met clairement en valeur la cohésion d'équipe. Toute l'équipe sera au service d'un membre de la tribu pour poser en équilibre 5 boules et remporter l'immunité. Quelle tribu remportera l'immunité et se protègera du conseil ? Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 7 Partie 2.