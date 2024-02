Koh-Lanta 2024 - La tribu des Kadasi découvre son camp

Il est temps pour les Kadasi de découvrir le camp sur lequel ils vont désormais survivre ensemble. Il faut trouver l'eau, rassembler les affaires dans une partie de l'île et ensuite commencer à construire la cabane. Une équipe s'occupe de trouver l'eau et une autre suit les directives de Sébastien pour la cabane. Le charpentier de métier équipé des outils gagnés sur le jeu de confort va vite. Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 01 Partie 1.

