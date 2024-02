Koh-Lanta 2024 - Le feu va-t-il partir sur le camp des jaunes ?

Les Kadasi s'étaient promis ce matin qu'ils ne termineraient pas la journée sans le feu. Même après leur défait, ils se motivent pour faire partir les braises. Les bras D'Amri et Aurélien sont sollicités et récompensés ! C'est un début d'aventure en fanfare pour l'équipe jaune ! Koh-Lanta 2024 : Émission 1 Partie 2.

En savoir plus sur Steve , Léa, Sébastien, Aurélien , Océane , Sarah , Alexis , Nathalie , Amri ou Pauline