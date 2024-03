Koh-Lanta 2024 - Le radeau inédit des Matukad prend forme

Livraison spéciale de bambous et d'une pirogue sur la plage des Matukad ! Ceci annonce la mythique épreuve des radeaux pour les aventuriers ! Ils vont devoir construire deux radeaux stables et rapides pour s'assurer la victoire. L'équipe compte sur Jean et Maxime, le charpentier et l'ingénieur ! Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 4 Partie 1.

En savoir plus sur Ricky, Emilie, David , Meïssa , Cécile , Léa , Jean , Mégane , Julie ou Maxime