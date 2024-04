Koh-Lanta 2024 - L'élimination du 23 avril 2024

Depuis la réunification, les conseils imprévisibles s'enchaînent. La tribu réunifiée est toujours composée de plus d'ex-rouges que d'ex-jaunes, mais les stratégies en place rabattent les cartes. Pour ce conseil, c'est Cécile qui a subi la stratégie de Meïssa et Amri. C'est très surprise et déçue que la jeune femme quitte l'aventure.

