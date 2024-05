Koh-Lanta 2024 - L'élimination du 7 mai 2024

Après les destins liés, les cartes ont totalement été redistribuées. Deux ex-jaunes ont été éliminés et l'alliance entre Amri et Meïssa a été dévoilée. Cependant, ils ont une nouvelle fois réussi à tirer leur épingle du jeu pour sortir l'aventurier qu'ils visaient.

En savoir plus sur Mégane