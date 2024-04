Koh-Lanta 2024 - L'équipe la plus résistante remportera le confort

C'est une épreuve mythique de Koh-Lanta. Les aventuriers vont s'accrocher à une corde et se suspendre. Tous relier à la même corde, une chute impactera forcément le reste de l'équipe. À la clef de cette épreuve, l'opportunité de partir remplir un panier de fruits et légumes pour ravitailler le camp ! Quelle équipe remportera cette épreuve de patience et de résistance ? Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 7 Partie 1.