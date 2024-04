Koh-Lanta 2024 - L'équipe rouge, c'est terminé ?

Pour les ex-rouges, il est important de garder une bonne cohésion de groupe. Grâce au vote noir de Mégane ils ont encore une chance de prendre l'avantage sur les ex-jaunes. Malheureusement, il semblerait que certains membres du groupe ont déjà commencé leur aventure individuelle et ne pense déjà plus à la survie des ex-rouges. Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 10 Partie 1.

