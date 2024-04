Koh-Lanta 2024 - Les aventuriers face au mythique parcours du combattant

Il est temps pour les hommes de faire face au mythique parcours du combattant. Tous les aventuriers veulent marquer les esprits et sont à la recherche d'une épreuve de référence. Ils ont tous en tête la première immunité individuelle et vont tout donner pour la remporter ! Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 9 Partie 1.

