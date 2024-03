Koh-Lanta 2024 - Les esprits s'échauffent chez les rouges

Malgré la victoire sur l'épreuve de confort et la dégustation de magnifiques pizzas, les rouges veulent vider leurs sacs. Toujours en quête de victoire, les Matukad veulent comprendre pourquoi ils ont perdu du temps sur un des obstacles de l'épreuve. Cette mise au point n'est pas au gout de tous et les esprits s'échauffent ! Comment va évoluer l'entente chez les Matukad. Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 4 Partie 1.

