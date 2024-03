Koh-Lanta 2024 - Les Kadasi n'ont jamais été aussi atteints

L'équipe des Kadasi a connu beaucoup de défaite, mais celle-ci est surement la plus compliquée de l'aventure. Si proche du but, ils n'étaient qu'à quelques secondes de pouvoir contacter leurs proches… Passer à côté de ce confort est un coup dur pour eux et il sera difficile de se relever. Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 6 Partie 1.

