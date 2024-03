Koh-Lanta 2024 - Les Kadasi sont à bout de souffle

Malheureusement pour les Kadasi, la chaîne des défaites continue... Ils enchaînent une nouvelle fois deux défaites consécutives et vont devoir, pour la quatrième fois, passer par le conseil d'immunité. Océane s'en veut et assume que la défaite est arrivée par sa faute... Cette défaite est-elle la défaite de trop pour la tribu jaune ? Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 6 Partie 2.

En savoir plus sur Léa, Sébastien, Aurélien , Océane , Sarah ou Amri