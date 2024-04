Koh-Lanta 2024 - Les rouges angoissent avant le conseil des ambassadeurs

Le terrible conseil des ambassadeurs arrive et les deux tribus attendent de découvrir qui seront les ambassadeurs. Chez les Matukad, Ricky angoisse et ne le cache pas bien. En effet, les autres aventuriers ressentent son mal-être et se demandent s'il a les épaules pour continuer l'aventure. Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 8 Partie 1.

En savoir plus sur Ricky, David , Meïssa , Cécile , Léa , Jean , Mégane ou Julie