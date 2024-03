Koh-Lanta 2024 - Les rouges complètement dessoudés avant l'épreuve

Ce matin, Mégane et Léa ont eu une discussion. Au terme de cet échange, Mégane n'a pas pu s'empêcher d'exposer le problème à toute l'équipe. Un membre de la tribu des rouges aurait mis en garde Léa contre Mégane. Complètement choqués, les rouges attendent que l'intéressé se manifeste, mais personne ne prend la parole... Léa ne préfère pas mettre la personne en question dans l'embarras et préfère garder pour elle l'information. Ce point de discorde n'est pas de bon augure avant l'épreuve d'immunité Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 4 Partie 1.

