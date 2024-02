Koh-Lanta 2024 - L'incontournable épreuve des bambous

L'épreuve du jour mélangera récompense inédite à épreuve mythique ! Aventuriers et aventurières devront tenir un bambou sur leur tête et à la force de leur bras. Attention, pendant cette épreuve, les deux premiers aventuriers à lâcher de l'équipe perdante, seront en danger. Ils devront s'affronter en duel pour revenir dans l'aventure. Ce n'est pas terminé ! Le plus fort de l'équipe vainqueur remportera un indice pour trouver un collier d'immunité ! Comment va se dérouler cette épreuve ? Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 3 Partie 1.