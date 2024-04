Koh-Lanta 2024 - Maxime a déjà des plans pour la réunification

La réunification approche et les rouges sont en supériorité numérique, mais au sein de l'équipe des groupes se forment. Maxime aimerait prendre les devants pour s'assurer d'aller le plus loin possible dans l'aventure. Il fait part de sa stratégie à Jean. Malheureusement pour Maxime, Jean ne garde pas ses paroles pour lui et informe toute l'équipe du plan de Maxime. Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 7 Partie 1.

