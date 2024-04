Koh-Lanta 2024 - Meïssa exaspéré par la stratégie des ex-rouges

Les ex-rouges sont sereins, ils sont sept contre six et savent que si Léa veut rester dans l'aventure, elle va devoir suivre le groupe. Cependant, Meïssa pense que cette stratégie est trop simple, mais est-ce du bluff ou est-ce que les ex-rouges ne sont pas en train de tomber dans le panneau. Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 9 Partie 2.

