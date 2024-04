Koh-Lanta 2024 - Meïssa prépare sa vengeance contre les ex-rouges

Meïssa a pris sa décision, il agira maintenant en secret avec Amri. Grâce à cette alliance, il espère se protéger lui et Mégane et avancer le plus loin possible au côté des jaunes. Cette alliance secrète risque de faire basculer l'équilibre des forces de la tribu réunifiée. Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 10 Partie 2.

