Koh-Lanta 2024 - Première alliance chez les jaunes

Début d'aventure oblige, les alliances entre les aventuriers commencent ! Amri et Océane profitent d'un moment à l'écart pour essayer de construire un noyau solide. Ils aimeraient s'allier à Sébastien, Alexis et Aurélien. L'objectif est d'aller loin. Mais de son côté, Sarah prend les devants avec Alexis et Steve qui créent un pacte à trois. Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 01 Partie 1.

