Koh-Lanta 2024 - Qui d'Aurélien ou Sébastien reviendra dans l'aventure ?

Jean a dû partir sur décision médicale. Dans Koh-Lanta, les règles sont claires. Lors d'un abandon non volontaire, le dernier éliminé prend sa place. Sauf que cette fois, deux aventuriers ont été éliminés pendant les destins liés. Il va donc falloir départager Sébastien et Aurélien. Qui reviendra sur le camp de la tribu réunifiée ? Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 13 Partie 1.

