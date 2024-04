Koh-Lanta 2024 - Qui remportera la première immunité individuelle ?

Il est temps de départager le meilleur homme et la meilleure femme. Suite aux deux parcours du combattant, c'est Léa et Jean qui ont gagné leur place pour l'étape suivante. Ils vont maintenant s'affronter sur une épreuve d'adresse pour remporter la première immunité individuelle ! Extrait de Koh-Lanta 2024 : Émission 9 Partie 1.

En savoir plus sur Léa ou Jean